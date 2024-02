Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter für digitale Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-native Technologien, gab die parallele Einführung seiner digitalen BSS-Lösungen für Telekommunikationsdienstleister im gesamten Nahen Osten und Afrika bekannt. Der Meilenstein beinhaltete 14 Go-Lives weltweit für einige der größten Telekommunikations-, Gesundheits- und Immobilienkonzerne in Nordamerika, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika, die mit der Tecnotree Digital Suite (Tecnotree Edge) eine umfassende digitale BSS-Transformation für Kunden in der öffentlichen und privaten Cloud ermöglichen.

Der digitale Stack, der im Rahmen verschiedener Transformationsprojekte zum Einsatz kommt, umfasst Out of the Box-Funktionen der Digital Suite von Tecnotree: Debt Management System, BSS-Switch mit Convergent Online Charging System (COCS), Service Provisioning System (SPS), New Bill Layout Designer (BLD), Customer Lifecycle Manager (CLM) und mehr. Durch den Einsatz der KI-gesteuerten, intelligenten digitalen Lösungen von Tecnotree sind Service Provider in der Lage, ihre Fähigkeiten an die sich weiterentwickelnden Geschäftsanforderungen anzupassen. Die umfassenden Lösungen werden sie dabei unterstützen, eine überragende digitale Kundenerfahrung und Transformation zu erreichen und die nächste Generation von Dienstleistungen für ihre Kunden einzuführen.

Die Digital Suite von Tecnotree beinhaltet zuverlässige Funktionen für die Nachverfolgung von Kunden über verschiedene Kanäle hinweg und bietet eine verbesserte 360-Grad-Sicht auf alle Interaktionen. Dieser hoch automatisierte, komplett digitale Stack, in Kombination mit der TMF Open API und der ODA-kompatiblen Architektur, erleichtert die schnellere Einführung von Services und sorgt für eine höhere Agilität und Geschwindigkeit in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und schnelllebigen Markt.

Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation, sagte: "Wir sind ungeheuer stolz auf die erfolgreiche Reihe von Go-Lives, da sie unseren unerschütterlichen Fokus auf die Bereitstellung von umfassender digitaler Transformation für unsere Kunden in verschiedenen Regionen zeigen. Wir unterstützen die nächste Welle der digitalen Transformation und passen uns den schnell wachsenden Märkten an. Die zahlreichen und gleichzeitigen Go-Lives sprechen für die Planbarkeit und Stabilität des Tecnotree Digital Stack in Bezug auf seine Zuverlässigkeit, die dynamischen Versions-Upgrades und die Autopilot-Funktionen.

Mit der umfassenden Komplettlösung von Tecnotree können Betreiber neue und innovative Dienste mit Mehrwert anbieten und so neue Möglichkeiten eröffnen und neue Einnahmequellen erschließen. Die digitale Transformation wird die betriebliche Effizienz der Betreiber steigern und sie befähigen, neben einem personalisierten Kundenkontakt auch nahtlose und schnelle Upgrades der Funktionen zu gewährleisten. Die Angebote werden mit umfassenden Daten zu Kundenerlebnissen kombiniert, wofür unsere eingebetteten, erweiterten und kognitiven KI-Anwendungsfälle zum Einsatz kommen."

Ramaseshan Subramanian, Chief Delivery Officer, SVP Tecnotree, sagte: "Die gleichzeitige Einführung unserer hochmodernen digitalen BSS-Lösungen bei großen Telekommunikationsanbietern im Nahen Osten und in Afrika beweist unser Engagement für die Bereitstellung von Best-in-Class-Lösungen in einem agilen, kundenorientierten Umfeld. Die erfolgreiche Durchführung von 14 Go-Lives für große Betreibergruppen weltweit ist ein Meilenstein bei der Durchführung umfassender digitaler BSS-Transformationen durch die Tecnotree Digital Suite und untermauert unser Ziel, die Kundenorientierung und betriebliche Effizienz zu verbessern."

Shahbaz Ahmad Rashid, Head MEA Europe, SVP Sales Tecnotree Corporation, sagte: "Wir freuen uns sehr über die verschiedenen erfolgreichen Go-Lives, die die digitale Transformation beschleunigen und unseren Kunden erstklassige Erfahrungen bieten werden. Dank der intelligenten, digitalen Lösungen von Tecnotree werden diese Opcos in einer besseren Ausgangsposition sein, um die sich weiterentwickelnden Kundenbedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig den Vertrieb zu beschleunigen, den Betrieb zu rationalisieren und neue Monetarisierungsmöglichkeiten zu erschließen."

Tecnotree st ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Services zu bieten. Der agile und quelloffene digitale BSS-Stack von Tecnotree deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

