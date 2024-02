Unsere drei Anleiheemittenten in der 1sten und 2ten Bundesliga holten zusammen ganze zwei Punkte. Schalke 04 zeigt Auflösungserscheinungen. Beim Tabellennachbarn Magdeburg kassierten die Königsblauen eine blamable 0:3-Niederlage. In einem weiteren 6-Punkte-Spiel taumelt Schalke weiter Richtung Abstiegsplätze in der 2ten Bundesliga. Die Sachsen benötigten für ihre drei Tore übrigens nur die erste Halbzeit. ...

