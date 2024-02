Heute im gabb: Um 11:54 liegt der ATX mit -0.18 Prozent im Minus bei 3379 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -1.64% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +1.12% auf 27.05 Euro, dahinter UBM mit +0.95% auf 21.2 Euro und S Immo mit +0.93% auf 15.24 Euro. Zum Vergleich der DAX: 17409 (+0.03%, Ultimo 2023: 16751, 3.93% ytd). - PIR-News: Vorstände kaufen, Erste mit weniger Aktien, bei DO & CO wird weiter gewandelt, Research zu Wienerberger ...- Nachlese: Wienerberger, Anti War Song mit dem Porr-CFO, Lemi Wutz, Simon Reckla- Unser Robot sagt: Flughafen Wien, Porr, UBM und weitere Aktien auffällig; Karl-Heinz Strauss führt in der GGC- Börsegeschichte 26.2.: Polytec- Österreich-Depots: Richtungslos- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.69% ...

