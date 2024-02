Die neue Woche beginnt - und auch in dieser ist das "eMobility update" zur Stelle. Bei uns geht es heute um Batterie-Reparaturzentren, große Pläne von Vattenfall, ein Sondermodell des Corsa Electric und Neuigkeiten bei Nio. 1 - MAN plant mehrere Batterie-Reparaturzentren in Europa Der deutsche Nutzfahrzeug-Hersteller MAN will Batterie-Reparaturzentren in insgesamt acht europäischen Ländern errichten. Mit dem Millionen-Investment will MAN in den Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...