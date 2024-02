Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-native Technologien, freut sich, eine bahnbrechende Partnerschaft mit BytePlus, dem Unternehmenszweig von Bytedance, bekannt zu geben, um die Monetarisierung von Großunternehmen durch das Tecnotree Moments-Kampagnenmanagement für CSPs zu revolutionieren. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein im B2B2X-Management des digitalen Ökosystems dar und zeigt einen mutigen Schritt in Richtung verbesserter KI- und API-Monetarisierungsstrategien für CSPs weltweit.

Tecnotree Moments, das sein Fachwissen im Bereich der Monetarisierung des Telco-Partner-Ökosystems nutzt, hat sich mit Byteplus zusammengetan, um im Bereich der digitalen Medien und des Vertriebs innovative Lösungen einzuführen, die Mehrwert und Wachstum für CSPs schaffen. Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Tecnotree Moments für die Bereitstellung von KI-Lösungen wie Kanalpersonalisierung und interaktive Erlebnisse auf einer einheitlichen, von der Telekom geführten Kundendatenplattform, die es CSPs ermöglicht, neue Einnahmequellen für Unternehmen zu erschließen. Dies geschieht durch AIML- und Multi-AIML-Modellmanagement für zielbasiertes Lernen, das Hyper-Personalisierung in Video-, Musik- und ARVR-Werbung für die dreidimensionale 5G-Welt liefert.

Im Rahmen der API-Integration für Wiederverkäufer wird Tecnotree Moments die fortschrittliche Medientechnologie von Byteplus auf dem Moments-Kampagnen- und -Marktplatz über CSPs an ein Ökosystem von Partnern für digitale Dienste weiterverkaufen. Tecnotree wird Wholesale-Werbung, Content-Personalisierung und AIML-Empfehlungsmodelle integrieren, um CSPs bei der B2B2X-Unternehmensmonetarisierung über Telekommunikation, soziale Medien und digitale Kanäle zu unterstützen. Die umfassende Monetarisierungssuite verbessert nicht nur das Kundenerlebnis, sondern erschließt Telcos auch neue Einnahmequellen jenseits der Datenbündelung, indem sie CSPs in die Lage versetzt, die Einnahmemöglichkeiten durch Cost-per-Click- (CPC), Cost-per-Mille- (CPM) Modelle und andere Cloud-basierte Abonnementmodelle für Werbung zu maximieren.

Prianca Ravichander, CMO und Global Head of Partnerships der Tecnotree Corporation, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: "Die 5G-KI-Zukunft ist dreidimensional, und die digitale Landschaft entwickelt sich rasant. Es besteht die Möglichkeit, CSPs bei der Monetarisierung der Hyperpersonalisierung für Unternehmen auf der Tecnotree Moments Communication-as-a-Service-Plattform zu unterstützen. Wir sind begeistert von dieser Zusammenarbeit und ihrem Potenzial, die Personalisierung von Kanälen durch Telekommunikationsunternehmen neu zu gestalten. Durch die Kombination der Kanal-Personalisierungsplattform von Tecnotree Moments für CSPs mit den fortschrittlichen Tools für Urheber und der Technologie für Content-Empfehlungen von Byteplus für garantierten Uplift wollen wir Urhebern, Unternehmen und Telekommunikationsanbietern die Möglichkeit geben, in der neuen digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein."

Charlie Sung, Global Head Partnership Ecosystem, ByteDance und BytePlus, sagte: "Unsere Zusammenarbeit mit Tecnotree Moments ist ein bedeutender Schritt vorwärts in unserer Mission, die digitale Monetarisierung zu revolutionieren, und unserem Engagement in der Region. Gemeinsam freuen wir uns darauf, CSPs mit innovativen Lösungen zu unterstützen, aus der wachsenden Nachfrage nach Personalisierung Kapital zu schlagen und uns für den Erfolg in der heutigen digitalen Wirtschaft zu positionieren."

Über Tecnotree

Tecnotree st ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Services zu bieten. Der agile und quelloffene digitale BSS-Stack von Tecnotree deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

Über BytePlus

Byteplus soll Unternehmen dabei helfen, zu wachsen und ihre Effizienz zu steigern, indem es ihnen modernste Technologielösungen zur Verfügung stellt, die auf dem umfangreichen Wissen und der Erfahrung von ByteDance basieren, die durch die Betreuung von Milliarden von Nutzern auf der ganzen Welt erworben wurden. Die Plattform bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter personalisierte Empfehlungsalgorithmen, KI-Technologien, maschinelles Lernen, Video- und Bilderkennung, Cloud Data Warehouse und Content Delivery. Mit diesen Tools können Unternehmen ihr Kundenerlebnis verbessern, ihre Produkte und Dienstleistungen optimieren und sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verschaffen.

