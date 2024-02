Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - BioNTech ist immer noch für viele Investoren ein leidiges Thema. Statt der vormals erreichten über 300 Euro dümpelt der Wert auch heute noch bei weniger als 100 Euro, mittlerweile auch nur noch in Höhe von gut 85 Euro. Am Dienstag ging es für die Mainzer um -0,5 % abwärts. Die Märkte fühlen sich teils in einer Warteschleife. [...]

