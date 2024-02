FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimistische Äußerungen der Investmentbank Jefferies zu Mercedes-Benz haben am Mittwoch die Aktien der Stuttgarter angetrieben. Im Windschatten der Kaufempfehlung verteuerten sich auch die Papiere anderer deutscher Autobauer.

Am Vormittag stiegen die Mercedes-Titel auf den höchsten Stand seit sieben Monaten. Sie notierten zuletzt mit 1,4 Prozent im Plus bei 73,15 Euro. Damit gehörten sie zu den Top-Werten im Dax . Dies gilt auch für die Kursperformance im bisherigen Jahresverlauf mit einem Kursaufschlag von 17 Prozent. Ihnen folgten am Mittwoch die Anteilsscheine der Porsche AG, von BMW und Volkswagen mit Kursgewinnen zwischen 0,4 und 1,2 Prozent.

Jefferies-Analyst Philippe Houchois hatte die Aktien von Mercedes-Benz von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Er sieht den Autohersteller in der Lage, den gesamten Barmittelzufluss an die Aktionäre zurückzugeben, ohne damit das Geschäft zu beeinträchtigen. Gründe hierfür seien die Finanzkraft, ein durchdachter Umbau und eine etwas weniger zyklische Branche. Die Investitionskosten könne der Konzern dabei stets nach Notwendigkeit nach oben und unten anpassen.

Mit einem Kursziel, das von 75 auf 100 Euro erhöht wurde, steigt Houchois im Expertenkreis zu den größten Optimisten für Mercedes-Benz auf. Unter den im dpa-AFX-Analyser erfassten Häusern führt nur Deutsche Bank Research ein noch höheres Kursziel. Tim Rokossa vom Frankfurter Bankhaus hatte dieses am Montag auch wegen der üppigen Rückflüsse an die Aktionäre auf 125 Euro erhöht./edh/tih/jha/

