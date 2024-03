Der DAX hat seinen Höhenflug auch am Freitag weiter fortgesetzt und mit der siebten Bestmarke in Folge gekrönt. Auf Schlusskursbasis gelang dem deutschen Leitindex gar acht Tage hintereinander ein Rekord. Die meisten Indexpunkte gehen auf das Konto von Daimler Truck, gefolgt von der Allianz und Siemens.Es ist die längste Rekordserie des deutschen Leitindex seit dem Jahr 2015. Dass der DAX am Ende des Xetra-Handels unter 17.800 lag, ist auf einen überraschend schwach ausgefallenen Rückgang der Inflation ...

