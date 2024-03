Der Dax strebt in Richtung 18.000 Punkte. Der Index zeigt in seinen Bemühungen, die Aufwärtsbewegung auf der Oberseite auszudehnen, bislang keine Schwäche. Doch längst nicht alle Dax-Aktien zeigen sich in bestechender Verfassung. So "leiden" unsere beiden heutigen Protagonisten E.ON und RWE trotz Dax-Rally. Die charttechnische Lage beider Aktien, aber insbesondere die der RWE-Aktie, haben sich zuletzt eingetrübt. Und mit Blick auf die Chartbilder ...

