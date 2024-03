DJ PTA-News: 4basebio PLC: 4basebio erhält Zuschlag für die Lieferung von synthetischer DNA

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Over (pta/04.03.2024/12:00) - 4basebio erhält Zuschlag für die Lieferung von synthetischer DNA in Forschungs- und GMP-Qualität CPI-Ausschreibungsverfahren für die Lieferung seines RNA-Kompetenzzentrums

4basebio PLC (AIM: 4BB), ein innovationsgetriebenes Biotechnologieunternehmen, das die Entwicklung von Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMPs) durch seine hochleistungsfähigen synthetischen DNA-Produkte und seine nicht-virale, thermostabile Nukleinsäure-Transportplattform ermöglicht und beschleunigt, gibt heute bekannt, dass es in einem Ausschreibungsverfahren für die Lieferung von synthetischer DNA in Forschungs- und GMP-Qualität für die Entwicklung von RNA-Therapeutika und Impfstoffen im RNA-Exzellenzzentrum von CPI erfolgreich war.

Das Ausschreibungsverfahren konzentrierte sich auf die Herstellung von Plasmid- und synthetischen DNA-Templates, und 4basebio ist in der Lage, die DNA-Anforderungen von CPI für die Entwicklung und das Scale-up neuartiger RNA-Therapeutika zu erfüllen. Die synthetischen opDNAT-Templates von 4basebio bieten mehrere Vorteile für die Produktion von mRNA, nicht nur eine höhere Transkriptionsausbeute und den Wegfall der enzymatischen Linearisierung, sondern auch kürzere Durchlaufzeiten, Sicherheit und Kostenvorteile.

Heikki Lanckriet, CEO und CSO von 4basebio, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir die Kriterien des CPI RNA Centre of Excellence für die Lieferung von DNA-Vorlagen erfüllt haben. Unser wachsender Kundenstamm erkennt die Vorteile von opDNAT bei der mRNA-Produktion für klinische Anwendungen, und es ist erfreulich, dass dieses Potenzial auch von CPI anerkannt wird. Unser Ziel ist es, die Entwicklung von RNA-Medikamenten für die Organisationen, mit denen CPI zusammenarbeitet, zu unterstützen und zu beschleunigen."

Julie Anderson, Leiterin des RNA Centre of Excellence bei CPI, fügte hinzu: "Für CPI ist es wichtig, dass unsere Kunden für die Entwicklung und Herstellung von RNA-Therapeutika Zugang zu den hochwertigen DNA-Vorlagen von 4basebio haben. Wir sind beeindruckt von den Fähigkeiten des 4basebio-Teams und freuen uns darauf, ihre synthetischen Vorlagen in die Entwicklung der RNA-Medikamente unserer Partner einzubeziehen."

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

4basebio PLC +44 (0)12 2396 7943 Heikki Lanckriet

Nominated Advisor +44 (0)20 7213 0880 Cairn Financial Advisers LLP Jo Tuner / Sandy Jamieson

(Ende)

Aussender: 4basebio PLC Adresse: 25 Norman Way, CB24 5QE Over Land: Vereinigtes Königreich Ansprechpartner: David Roth Tel.: +441223967943 E-Mail: david.roth@4basebio.com

ISIN(s): GB00BMCLYF79 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin Weitere Handelsplätze: AIM, London

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2024 06:00 ET (11:00 GMT)