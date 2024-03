DAX weiter auf der Hut!: AMD: Zu gut für China - Bayer: Zu wenig für Anleger - Redcare: Genau richtig

Während Redcare Pharmacy die Anleger überzeugt, verliert die Bayer weiter an Boden. Die Pläne von Bill Anderson lösen keine Jubelstürme aus. Lange Gesichter gibt es auch bei AMD. Die neuen KI-Chips sind zu gut für China!Die Anleger bleiben auf der Hut. Nach der Rekordrally in den vergangenen Wochen bröckeln die Gewinne am deutschen Aktienmarkt aktuell etwas ab. Die Marktteilnehmer halten sich zurück, nachdem auch die Börsen in den USA tags zuvor ihrem starken Lauf Tribut zollten. Der DAX, der am Freitag mit einer Bestmarke von etwas über 17.800 Punkten geglänzt und seinen bisherigen Jahresgewinn auf gut sechs Prozent ausgedehnt hatte, gab im frühen Handel um 0,21 Prozent auf 17.679,63 …

