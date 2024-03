Addiko Bank steigert Jahresgewinn 2023 um 60% auf EUR41,1 Millionen; Dividendenvorschlag von EUR1,26 je AktieCicors Unternehmensstrategie spiegelt sich in neuen Rekordwerten bei Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität widerSandoz erhält FDA-Zulassung für Osteoporose-Biosimilars Wyost und Jubbonti BAYN Bayer gewinnt Glyphosat-Prozess in Philadelphia CBK Commerzbank schließt Aktienrückkauf über 600 Millionen Euro ab DHL Gewinn von DHL bricht ein - EBIT landet in Zielspanne - Stabile Dividende und mehr Aktienrückkäufe EVT Evotec und Claris Ventures kooperieren, um Programme von Claris' Portfoliounternehmen in die Klinik zu beschleunigen SY1 Symrise erfüllt Prognose - Dividende steigt trotz Gewinnrückgang Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG ...

