Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der ATOMOS Holding AG vom 05.03.2024:Die ATOMOS Holding AG (www.atomosholding.com), ein Klinikbetreiber mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Health Care und Real Estate, brachte gestern ihre erste Unternehmensanleihe in Frankfurt an den Markt. Die Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu EUR 250 Millionen richtet sich an qualifizierte und institutionelle Investoren mit Interesse an einer immobilienbezogenen Anlage in der DACH Region. Die aufgenommenen Mittel verwendet die ATOMOS für die Erweiterung der Klinikkapazitäten und den Erwerb zusätzlicher Standorte im Rahmen ihrer europäischen Wachstumsstrategie. ...

