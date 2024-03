DJ PTA-Adhoc: ATOMOS Holding AG: ATOMOS Holding AG begibt ihre erste Anleihe 2024/2029

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt (pta/05.03.2024/17:30) - Frankfurt, 04. März 2024 - Die ATOMOS Holding AG (www.atomosholding.com ( https:/ /www.atomosholding.com/ )), ein Klinikbetreiber mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Health Care und Real Estate, brachte gestern ihre erste Unternehmensanleihe in Frankfurt an den Markt. Die Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu EUR 250 Millionen richtet sich an qualifizierte und institutionelle Investoren mit Interesse an einer immobilienbezogenen Anlage in der DACH Region. Die aufgenommenen Mittel verwendet die ATOMOS für die Erweiterung der Klinikkapazitäten und den Erwerb zusätzlicher Standorte im Rahmen ihrer europäischen Wachstumsstrategie.

Die Emittentin zahlt bei einer Laufzeit von fünf Jahren einen jährlichen Kupon in Höhe von 5.5%, der jährlich nachträglich an die Investoren ausbezahlt wird. Die Anleihe wurde mit Globalurkunde verbrieft und ist seit 04. März 2024 unter der ISIN: DE000A3LTTY9 WKN: A3LTTY in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einbezogen. Der Nettoemissionserlös wird von der ATOMOS Holding AG entsprechend dem Geschäftsplan in eine Reihe verifizierter zusätzlicher Standorte sowie deren Ausstattung und ausschließlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert.

Mag. Erwin Krause, Vorstand der ATOMOS Holding AG und Spezialist für Immobilienentwicklung und -betrieb: "Die ATOMOS Anleihe bietet den Kapitalmarktteilnehmern in einem bewegten Marktumfeld die Möglichkeit, direkt an unserer langjährigen Erfahrung bei der Entwicklung und dem Betrieb eines milliardenschweren Immobilienportfolios zu partizipieren." Dr. med. Florian Valach ergänzt: "Mit der Kombination aus umfassendem Know How im Klinikbetrieb und der langfristigen Planung beim Erwerb geeigneter Immobilien wird ATOMOS ein Erfolgsmodell im schnell wachsenden Gesundheitsmarkt der europäischen Kernmärkte. Unser Ziel: Maximale Stabilität und Sicherheit bei attraktiver Profitabilität und hohem Wachstum."

Über die ATOMOS Holding AG

Die ATOMOS Holding AG entwickelt und investiert in Gesundheitsprojekte in der DACH Region. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf Projekten, die unserer Gesundheits- und Betreuungsphilosophie entsprechen und gleichzeitig unsere strengen betriebswirtschaftlichen Kriterien beim Immobilienerwerb und -betrieb erfüllen. Der Fokus liegt auf dem raschen Aufbau eines Standortportfolios in dem von uns identifizierten Wachstumsbereich. Als Bestandshalter und gleichzeitig Betreiber mit aktivem Portfolio- und Asset-Management, erzielt die ATOMOS Holding AG einen stetigen Wertzuwachs.

(Ende)

Aussender: ATOMOS Holding AG Adresse: Heiligenstädter Lände 29/7, 1190 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Antonia Hoffstaedter, MSc MSc Tel.: +43 1 367365312 E-Mail: info@atomosholding.com Website: www.atomosholding.com

ISIN(s): DE000A3LTTY9 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2024 11:30 ET (16:30 GMT)