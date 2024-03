Plug Power und Nel ASA sorgten in der letzten Woche mit der Veröffentlichung ihrer jeweiligen Quartalszahlen für jede Menge Gesprächsstoff und darüber hinaus für die eine oder andere Kursturbulenz.Mittlerweile wurden die Zahlen und die begleitenden Nachrichten zu Plug Power und Nel ASA von den Marktakteuren verarbeitet und in die jeweiligen Kurse eingepreist. Wir hatten die fundamentalen Aspekte zu beiden Unternehmen / Aktien an dieser Stelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...