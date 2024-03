Der DAX (WKN: 846900) hat am Donnerstag den Sprung auf ein neues Rekordhoch geschafft. Nach dem EZB-Entscheid zog das größte deutsche Börsenbarometer kräftig an und ging +0,71 % höher mit 17.842 Punkten aus dem Handel. Gefragt waren die Papiere von Vonovia und Commerzbank, Brenntag rutschte ans DAX-Ende. Die deutschen Standardwerte starteten deutlich unterhalb des Schlusskurses vom Mittwoch in den Tag und sackten im frühen Handel auf das Tagestief ...

