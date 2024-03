Ballard Power Bloom Energy - zwei Wassersotff's, die hinter den bei Anlegern populären Nel und Plug Power oft im Schatten standen, zeigen diese Woche wieviel Phantasie im Thema "green hydrogen" stecken kann. Während die Kanadier einen grösseren Auftrag mit Potential für mehr in Grossbritannien am Dienstag verbuchen konnten, konnnte Bloom einen potentiell noch dickeren Fisch an Land ziehen - Shell geht eine Kooperaiton ein, um die Hochtemperaturelektrolyseverfahren Blooms, die hocheffizient bei konstanter Stromzufuhr arbeiten (z.B. an Atommeilern angeschlossen) grosstechnisch einzusetzen. Während ...

