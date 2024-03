LEG Immobilien ist momentan im Bullenmodus. Schließlich legte der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche rund 3,35 Prozent zu. An vier der fünf Sitzungen ging es für das Wertpapier nach oben. Besonders heftig schoss LEG Immobilien am Freitag nach oben mit einem Plus von rund 2,21 Prozent. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye? Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...