Der DAX (WKN: 846900) setzt seinen Rekordlauf fort. Am Donnerstag erreichte das größte deutsche Börsenbarometer eine weitere Bestmarke bei 17.879 Punkten. Auf Wochensicht ergab sich ein Plus von rund 80 Punkten bzw. +0,45% auf 17.814 Punkte. Erleben wir in der neuen Woche erstmals Kurse von mehr als 18.000 Punkten oder kommt es schon vorher zu einer Korrektur? Von Montag bis Mittwoch agierten die Anleger noch sehr verhalten in Erwartung des EZB-Entscheids ...

