Der Versicherungsriese Allianz greift in die Schatulle. Das Unternehmen hat ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Insgesamt plant man, eigene Aktien im Gesamtwert von bis zu 1 Milliarde Euro zurückzukaufen. Die rechtliche Grundlage dafür wurde bereits in der Hauptversammlung im Mai 2022 geschaffen. Die Ankündigung ist allerdings nicht ganz neu. So hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...