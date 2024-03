Die Containerschifffahrts-Branche hat in jüngster Zeit einen spürbaren Rückgang erfahren, was bedeutende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und insbesondere auf führende Reedereien wie Hapag-Lloyd und A.P. Moeller-Maersk nach sich gezogen hat. Für die Reederei-Aktien geht es daher am Montag erneut mehrheitlich gen Süden.Der Nahost-Konflikt hat, insbesondere im Roten Meer und auf dem Suezkanal, gravierende ...

