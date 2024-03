FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche nach einer Investorenveranstaltung zum Thema Neurologie auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 Franken belassen. Das Management des Pharmakonzerns habe einige ermutigende frühe Studiendaten zur Behandlung von Alzheimer vorgelegt, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie hätten kurzfristig aber noch keine Auswirkungen./bek/edh



ISIN: CH0012032048

