Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag klar fester geschlossen und damit auch die Woche knapp im Plus beendet. Nach drei Wochen mit insgesamt sinkenden Kursen gelang damit immerhin eine Stabilisierung. In Marktkreisen wurden die Avancen vom Freitag als technische Gegenbewegung nach den herben Verlusten der beiden Vortage gewertet. Dabei waren die beiden zuletzt nach Zahlen schwachen Schwergewichte Nestlé und Roche für einen guten Teil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...