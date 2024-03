Die mwb fairtrade stockt ihre Beteiligung an der SRH AlsterResearch AG auf: Zukünftig wird die Wertpapierhandelsbank 25 Prozent an AlsterResearch halten, die sich in mwb research AG umfirmieren wird. Zu den finanziellen Einzelheiten des Anteils-Zukaufs macht mwb am Dienstag keine Angaben. Beide Unternehmen haben zudem eine enge Zusammenarbeit im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...