Die GEA Group hat im 1. Quartal 2024 ordentliche Ergebnisse erzielt. Der Umsatz verfehlte den Konsens um 2%, aber das bereinigte EBITDA und der Auftragseingang waren 3% besser. Der organische (org.) Umsatz entwickelte sich mit +3% ggü. Vorjahr nur langsam, da ein starkes Servicegeschäft durch die Schwäche im Neugeschäft weitgehend konterkariert wurde. Eine verbesserte Bruttomarge und operative Kostenkontrolle verhalfen dem Unternehmen jedoch zu einem Wachstum des adj. EBITDA um 5 % yoy auf EUR 180,5 Mio. und zu einem Anstieg der Marge um 100 Basispunkte yoy auf 14,5 % (sequentiell stabil). Trotz eines organischen Rückgangs des Auftragseingangs um 10 % im Jahresvergleich (aufgrund einer hohen Vergleichsbasis) lag das Book-to-Bill-Verhältnis bei komfortablen 1,1x und der Auftragsbestand blieb mit EUR 3,2 Mrd. gesund, was 60 % des Umsatzes für 2023 entspricht. Darüber hinaus ist die Bestätigung des Ausblicks für 2024 vor dem Hintergrund zahlreicher makroökonomischer und geopolitischer Gegenwinde beruhigend. Während das Management eine Verlangsamung des organischen Umsatzwachstums erwartet (der ausgewiesene Umsatz soll zwischen 2023 und 2026 um 4 % wachsen), bleibt es bei den Gewinnkennzahlen (2026E: 15 %+ gegenüber 14,4 % im Jahr 2023). Der laufende Aktienrückkaufplan in Höhe von EUR 400 Mio. (bis Anfang 2025) sollte von den Anlegern ebenfalls positiv bewertet werden. mwb research passt die Schätzungen an und bekräftigt das BUY-Rating mit einem revidierten DCF-gestützten Kursziel von EUR 45,00 (alt: EUR 44,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/GEA%20Group%20AG





