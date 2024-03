EQS-News: EasyMotionSkin Tec AG / Schlagwort(e): Sonstiges

EasyMotionSkin Tec AG: Mars-Simulation mit EMS- und milon-Trainingssystemen heute in Armenien gestartet



12.03.2024 / 14:35 CET/CEST

EasyMotionSkin Tec AG: Mars-Simulation mit EMS- und milon-Trainingssystemen heute in Armenien gestartet Vaduz, 12.03.2024 - Die EasyMotionSkin Tec AG ("EasyMotionSkin", ISIN: LI114715831, m:access) und ihre Beteiligung milon sind Teil der heute um 14:30 Uhr (MEZ) gestarteten Mars-Simulation AMADEE24 in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Weltraum Forum (ÖWF). Die Mars-Simulation wird in Kooperation mit der Armenischen Weltraumagentur in der Provinz Ararat in Armenien durchgeführt. Die Expedition ist der authentische Probelauf für die astronautische Erforschung des Mars. Armenien wurde aufgrund seiner geologischen und topografischen Ähnlichkeiten mit dem Mars als geeigneter Standort ausgewählt. Die sechs teilnehmenden Analog-Astronautinnen und Astronauten sind während der vierwöchigen Mars-Simulation mit den High-Tech-Trainings-Systemen von EasyMotionSkin und milon ausgestattet, um gegen den im Weltall auftretenden Knochen- und Muskelschwund zu trainieren. Dazu erhalten alle Mars-Simulations-Teilnehmer individualisierte EMS-Trainingsanzüge, deren niederfrequente Stromimpulse gezielt Muskelgruppen stimulieren. Neben den EMS-Trainingsanzügen ist das Trainingscenter in Armenien mit elektronischen Kraft- und Ausdauergeräten von milon, einem Unternehmen der EasyMotionSkin, ausgestattet. An den nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland gefertigten Fitnessgeräten können die Analog-Astronautinnen und Astronauten ein effizientes Muskel- und Herz-Kreislauf-Training durchführen, wie es an herkömmlichen Geräten in der besonderen Umgebung der Schwerelosigkeit nicht möglich wäre. Die Widerstände werden nicht wie üblich über Gewichtsplatten, sondern mittels hochmoderner Elektromotoren erzeugt. Damit erzielen diese Geräte auch in der Schwerelosigkeit den erwünschten Trainingseffekt. Mit der AMADEE24-Mission setzt EasyMotionSkin erneut seine hohe Expertise im Bereich Weltraum-Aktivitäten ein, um Astronauten auch unter Schwerelosigkeit fit und leistungsfähig zu halten. Bereits von November 2021 bis April 2022 war EasyMotionSkin Teil der ESA-Weltraum-Mission "Cosmic Kiss". Der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer trainierte damals an Bord der ISS mit den EMS-Trainingsanzügen, um Muskelschwund zu verhindern. Der Zustand anhaltender Schwerelosigkeit führt bei Astronautinnen und Astronauten zum Muskelschwund und zum Abbau der Knochendichte. Dieser Prozess ist vergleichbar mit dem Knochenschwund bei einer Osteoporose-Erkrankung und kann durch gezielte Muskelstimulation vorgebeugt werden. Christian Keck, Präsident des Verwaltungsrats und CEO von EasyMotionSkin "Es macht uns unglaublich stolz, nach Cosmic Kiss erneut Teil eines renommierten Weltraum-Projektes zu sein. Die Nutzung unserer Fitnessprodukte bei der Mars-Simulation in Armenien untermauert, welch hohe Bedeutung die High-Tech-Produkte von EasyMotionSkin und milon haben. Wir stärken damit unsere Positionierung als leistungsstarker Health-Solutions-Konzern mit dem Ziel, das Wohlbefinden des Menschen in allen Lebenslagen zu steigern." Kontakt EasyMotionSkin Tec AG Christian Keck (CEO) Schliessa 6 FL-9495 Triesen mail: ir@ems.ag edicto GmbH Axel Mühlhaus / Svenja Liebig Eschersheimer Landstr. 42 D-60322 Frankfurt am Main mail: easymotionskin@edicto.de



