Die Wall Street ist am Dienstag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Nach dem sich die Anleger am Vortag noch zurückgehalten hatten, zeigten sich nach der jüngsten Veröffentlichung der Verbraucherpreise offenbar viele erleichtert. Am Markt hieß es, trotz der durchwachsenen Daten werde weiterhin mit einer ersten Zinssenkung in den USA im Juni gerechnet. Zwar hatte sich der Preisauftrieb im Februar überraschend etwas beschleunigt. Marktbeobachter verwiesen aber auf die von der US-Notenbank Fed besonders ...

