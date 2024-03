The following instruments on XETRA do have their first trading 14.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.03.2024Aktien1 IT0005585093 Juventus Football Club S.p.A. BZR2 US36468G1031 GameSquare Holdings Inc.3 US69012T3059 Outlook Therapeutics Inc.4 SE0021629953 Vaxxa ABAnleihen/ETF1 US559222BA12 Magna International Inc.2 US456837BM48 ING Groep N.V.3 US456837BL64 ING Groep N.V.4 US55261FAT12 M&T Bank Corp.5 US620076BZ10 Motorola Solutions Inc.6 US65473PAQ81 NISOURCE Inc.7 XS2779901482 Anglo American Capital PLC8 XS2779881601 Anglo American Capital PLC9 XS2787169536 Asian Development Bank (ADB)10 USQ0954PVP45 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.11 US620076BY45 Motorola Solutions Inc.12 DE000HLB55A9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB5485 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB5477 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB5469 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 IE0006WW1TQ4 Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF