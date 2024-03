Für Zalando war es ein gutes Q4 in Bezug auf EBIT-Verbesserungen, wobei das Unternehmen hierzu die Markterwartungen übertreffen konnte, während die Umsätze weitgehend den Erwartungen entsprachen. Insgesamt war das GJ23 für die Online-Modebranche eher schwierig, was sich bei Zalando in einem Umsatzrückgang von ca. 2 % gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt. Neben dem Geschäftsbericht stellte das Unternehmen eine runderneuerte Strategie vor, die sich auf den Aufbau eines Ökosystems rund um die beiden Wachstumssäulen, das B2C-Geschäft und B2B, konzentriert. In diesem Zusammenhang hat Zalando einen Ausblick auf die nächsten 5 Jahre bis 2028 gegeben. Für das GJ24 erwartet das Unternehmen eine Rückkehr zu GMV- und Umsatzwachstum. Nach Anpassung des Modells bleibt das Kursziel von mwb research bei EUR 32,00 und das BUY-Rating wird bestätigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Zalando%20SE





