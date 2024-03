Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag schwächer geschlossen. Nach sechs Tagen mit Kursgewinnen hintereinander sei der Markt reif für eine Konsolidierung gewesen, hiess es von Händlern. Dabei bewegte sich der Markt bis zur Veröffentlichung mehrerer US-Konjunkturdaten in einer engen Spanne, rutschte danach aber deutlicher ins Minus. Zudem habe auch der grosse Quartalsverfall an der Eurex am morgigen Freitag Schatten vorausgeworfen. Am ...

