HelloFresh (HF) gab detaillierte Zahlen für das Jahr 2023 bekannt, die im Einklang mit den enttäuschenden vorläufigen Ergebnissen standen und die im November herabgestufte Prognose erfüllten. Der Umsatz blieb mit 7,6 Mrd. EUR im Jahresvergleich unverändert (+2,8 % im Jahresvergleich bei konstanten Wechselkursen [c.c.]) und das bereinigte EBITDA (AEBITDA) sank um 6 % im Jahresvergleich auf 448 Mio. EUR. Zum Zeitpunkt der Vorabveröffentlichung hatte das Management einen schwachen Ausblick für 2024 gegeben, den es nun bestätigt hat. Es rechnet weiterhin mit einem Umsatzwachstum von 2%-8% yoy in c.c. und einem AEBITDA von EUR 350m bis EUR 400m. Als große Enttäuschung und als Eingeständnis von Fehlern und Fehleinschätzungen bei den sehr optimistischen Wachstumsschätzungen für das Meal-Kit-Geschäft angesichts des rückläufigen Kundenstamms nach dem Wegfall aller pandemiebedingten Einschränkungen hatte das Unternehmen seine mittelfristigen Ziele zum Zeitpunkt der Vorabveröffentlichung zurückgezogen. Nun muss das Unternehmen, gestützt auf die positiven Wachstumsaussichten des noch jungen RTE-Geschäfts, zeigen, dass die angestrebten Effizienzsteigerungen in der geplanten Größenordnung realisierbar sind. mwb research hält an den kürzlich gesenkten Prognosen weitgehend fest und bekräftigt die Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 16,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/HelloFresh%20SE





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken