PARIS (dpa-AFX) - Veolia Environnement S.A. (VE), a French utilities company, said that it has secured a 4 billion euros contract from the Greater Paris Water Authority or SEDIF to manage public drinking water service from 2025 to 2036.



The contract, for more than 12 years, covers water distribution for four million residents in 132 municipalities of the Paris region.



