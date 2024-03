Der DAX (WKN: 846900) setzt seinen Höhenflug fort und hat sich oberhalb von 18.000 Punkten etabliert. Das neue Rekordhoch liegt bei 18.225,97 Punkten. Auf Wochensicht ergab sich ein Plus von 275 Punkten bzw. +1,54% auf 18.211 Punkte. Am Freitag griffen Anleger bei Siemens Energy und Sartorius zu, Infineon rutschte ans DAX-Ende. Was können Anleger in der neuen Woche erwarten? Zu Wochenbeginn agierten die Anleger noch mit angezogener Bremse, aus Respekt ...

