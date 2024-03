Der DAX zeigt weiter keinerlei Anzeichen von Schwäche. In recht ruhigem Handel ging es am Montag bis auf eine weitere Rekordmarke von 18.285,58 Punkten hinauf. Am Ende schloss er 0,3 Prozent fester bei 18.261,31 Punkten. Bei den Einzel-Aktien glänzte in Deutschland vor allem eine Rüstungstitel aus der zweiten Reihe.Zinssenkungserwartungen trotz robuster Wirtschaft in den USA stützen auch in der neuen Handelswoche die Hausse. Der DAX stelle am heutigen Montag neue Rekordmarken auf. Der MDAX der mittelgroßen ...

