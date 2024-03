EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Personalie

Marco Santos wird CEO der GFT Technologies SE



26.03.2024 / 17:29 CET/CEST

Marco Santos wird CEO der GFT Technologies SE

CFO Jochen Ruetz wird zusätzlich stellvertretender CEO Stuttgart, 26. März 2024 - Der Verwaltungsrat der GFT Technologies SE hat Marco Santos heute zum neuen CEO des Digitalisierungskonzerns bestellt. Der 48-jährige tritt sein Amt zum 1. Juli 2024 an und wird GFT bis Jahresende zunächst als Co-CEO gemeinsam mit Marika Lulay führen. Marika Lulay (61) wird zum Ende ihres Vertrags am 31. Dezember 2024 aus der Geschäftsführung ausscheiden. Ab dem 1. Januar 2025 wird Jochen Ruetz (56), CFO der GFT Technologies SE, zusätzlich zu seiner bisherigen Rolle stellvertretender CEO. Santos bekleidet seit 2011 führende Rollen im GFT Konzern (GFT). Zunächst war er Geschäftsführer von GFT Brasilien und verantwortete anschließend das Geschäft des GFT Konzerns in Lateinamerika. 2020 übernahm er auch die Leitung von GFT USA und wurde in das Group Executive Board von GFT berufen. Unter seiner Führung begannen die amerikanischen GFT Gesellschaften eine Phase schnellen Wachstums, insbesondere GFT Brasilien entwickelte sich sehr erfreulich. 2023 wurde er zum CEO von GFT Americas befördert und verantwortet die Geschäfte in ganz Nord- und Lateinamerika. Ulrich Dietz, Vorsitzender des Verwaltungsrats der GFT Technologies SE, sagte: "Marco Santos ist ein Garant für Wachstum und Innovation. Das hat er während seiner gesamten Karriere bei GFT immer wieder bewiesen, in Nord- wie Lateinamerika. Er hat starke Teams aufgebaut und neue Märkte erschlossen. Er versteht es immer als einer der ersten, die Potenziale neuer Technologien, wie aktuell der Künstlichen Intelligenz, zum Vorteil von GFT und unseren Kunden zu nutzen." "Ich danke dem Verwaltungsrat für sein Vertrauen und freue mich darauf, als CEO die Zukunft von GFT Technologies zu gestalten," so Marco Santos. "Die Entwicklung von GFT in den vergangenen Jahren zeigt das enorme Potenzial unseres starken Teams mit seinen über 12.000 Talenten in 20 Schlüsselmärkten. Unser Ziel ist deshalb klar, wir steuern das Unternehmen in Richtung einer exponentiellen Zukunft." Zudem hat der Verwaltungsrat CFO Jochen Ruetz zum stellvertretenden CEO ernannt. Er verfügt über langjährige Kapitalmarkt- und Geschäftserfahrung und ist bereits seit 2003 CFO der GFT Technologies SE. Der Verwaltungsrat hat heute den Vertrag von Jochen Ruetz bis zum 31. Dezember 2029 ein weiteres Mal verlängert. "In den letzten zwei Jahrzehnten war Jochen Ruetz eine Schlüsselfigur für Erfolg und Professionalität von GFT," so Ulrich Dietz. "Seine fundierte finanzielle Expertise, seine Führungskompetenz und strategische Weitsicht sind wichtige Grundlagen für eine neue Ära des Wachstums. Damit ist er prädestiniert als stellvertretender CEO." "Ich freue mich sehr, dass Marco und Jochen zusammen GFT weiterentwickeln werden," so Marika Lulay. "Ich arbeite mit beiden schon seit vielen Jahren sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Daher weiß ich, dass beide die Werte von GFT leben und einen Führungsstil pflegen, der unsere Teams in aller Welt zu neuen Höchstleistungen motivieren wird." Mit Blick auf Marika Lulays Amtszeit und die weitere Zukunft von GFT sagte Ulrich Dietz: "Marika Lulay hat GFT über 20 Jahre lang zunächst als COO, dann als CEO geprägt. Zusammen mit unserem Team hat sie GFT zu einem Unternehmen entwickelt, das weltweit eine führende und anerkannte Position einnimmt. Insbesondere die erfolgreiche internationale Expansion beruht ganz wesentlich auf der Strategie von Marika Lulay. Der Verwaltungsrat dankt ihr für ihr bedingungsloses Engagement. Sie hat für ihre Nachfolger hohe Maßstäbe gesetzt. Mit Marco Santos und Jochen Ruetz haben wir eine hervorragende Nachfolgeregelung gefunden, welche Kontinuität und unsere Ambitionen auf exponentielles Wachstum verdeutlichen. Ich bin mir sicher, dass sich GFT mit dem neuen Team erfolgreich weiterentwickeln wird."

Marco Santos wird CEO von GFT. Lebenslauf Marco Santos Marco Santos ist seit 2011 bei GFT. Zunächst war er Geschäftsführer von GFT Brasilien und verantwortete anschließend das Geschäft des GFT Konzerns in Lateinamerika. 2020 übernahm er auch die Leitung von GFT USA und wurde in das Group Executive Board von GFT berufen. 2023 wurde er zum CEO von GFT Americas befördert und verantwortet seither die Geschäfte in ganz Nord- und Lateinamerika. Seine Expertise erstreckt sich über die Bereiche Künstliche Intelligenz, Digitale Plattformen der nächsten Generation, Cloud-Modernisierung, Business Management und professionelle Services bis zum Kundenerlebnis, mit besonderem Augenmerk auf die Finanzdienstleistungs- und die Fertigungsbranche. Mit mehr als 28 Jahren Erfahrung in der Informationstechnologie hat Santos seit Beginn seiner Arbeit für GFT zahlreichen Kunden geholfen, ihre digitalen Visionen in die Wirklichkeit umzusetzen - und dadurch wesentlich zum Wachstum von GFT in Nord- und Lateinamerika beigetragen. In seiner früheren Rolle als Geschäftsführer von GFT in Brasilien war Marco zum Beispiel für den Markteintritt und den Aufbau des Teams verantwortlich. Vor seiner Beschäftigung bei GFT war Santos ebenfalls in leitenden Funktionen bei nationalen und internationalen Unternehmen wie TATA Consultancy Services, Oracle, CPM Capgemini und Organic Inc. tätig. Marco setzt sich leidenschaftlich dafür ein, durch die Einbeziehung benachteiligter Menschen in den Bereichen MINT (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik) etwas in der Gesellschaft zu bewirken. Marco hat einen Bachelor-Abschluss in Informatik von der Universidade de São Paulo (USP), einen MBA in International Business von der FIA-USP (Brasilien) und mehrere Spezialisierungen vom Massachusetts Institute of Technology (MIT), der University of Illinois und von der Singularity University. Jochen Ruetz , CFO von GFT, übernimmt zusätzlich das Amt des stellvertretenden CEO. Lebenslauf Dr. Jochen Ruetz Dr. Jochen Ruetz ist seit 2003 CFO von GFT, zunächst als Mitglied des Vorstands der GFT Technologies AG, seit der Umwandlung in die GFT Technologies SE im August 2015 als geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats. Er verantwortet die Bereiche Finanzen, IT, Personalwesen, Recht, Einkauf, Revision, Investor Relations und Mergers & Akquisition. Vor seinem Wechsel zu GFT im September 2003 war Dr. Jochen Ruetz drei Jahre Geschäftsführer der STRABAG BRVZ Bau-, Rechen- und Verwaltungszentrum GmbH, in der alle kaufmännischen Funktionen des STRABAG-Konzerns gebündelt sind. Seine Tätigkeitsbereiche in dieser Position lagen im Konzern- und Projektcontrolling, der Buchhaltung, der Informationsverarbeitung sowie Finanzen und M&A. Zuvor verantwortete er das Konzerncontrolling der STRABAG AG. Seine berufliche Karriere startete Dr. Jochen Ruetz 1993 in der Konzernentwicklung der Deutsche Bank AG. Dr. Jochen Ruetz promovierte 1997 nebenberuflich an der Universität Köln, nachdem er 1993 das Studium der Betriebwirtschaftslehre an der Universität Regensburg als Diplom-Kaufmann abgeschlossen hatte.

Über GFT - Shaping the future of digital business GFT ist ein Pionier der digitalen Transformation. Mit Technologien der nächsten Generation ermöglichen wir unseren Kunden, durch intelligente Softwarelösungen ihre Produktivität zu steigern. Unsere Schwerpunkte sind Digital Finance, KI- und Datenlösungen für Unternehmen sowie Plattform-Modernisierung. Fundierte technologische Exzellenz, ein starkes Partner-Ökosystem und umfassende Branchenkenntnisse zählen zu den Stärken von GFT. Wir sind agile@scale und bringen die digitale Transformation unserer Kunden in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Die GFT Talente, erstellen implementieren und managen unter Beachtung der Regulatorik Softwareanwendungen für innovative Unternehmen. Mit Standorten in 20 Märkten weltweit garantiert GFT die Nähe zu seinen Kunden. Wir vereinen außerdem mehr als 35 Jahre Erfahrung und ein globales Team aus über 12.000 engagierten Talenten. GFT bietet ihnen herausragende Karrieremöglichkeiten im Bereich innovativster Softwareentwicklung. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet (Ticker: GFT-XE).

