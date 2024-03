Das Biotechnologie-Unternehmen wartet am Mittwoch mit einer Reihe positiver Nachrichten auf. Neben fünf Phase-III-Studien in diesem Jahr zählt dazu auch ein Deal mit Blackstone. Der Deal mit dem Asset-Manager spült einen dreistelligen Millionenbetrag in die Kasse. Die Moderna-Aktie rutscht nach anfänglichen Kursgewinnen ins Minus. Das Investoren-Event hielt, was der Titel "Vaccines and Business Updates" versprach. Das Management kündigte an, dass drei der Impfstoff-Programme in die Phase-III-Studien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...