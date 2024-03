Der DAX hat am Mittwoch sein sechstes Rekordhoch in Folge markieren können. Zeitweise stieg der deutsche Leitindex über 18.500 Punkte. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 18.477,09 Zähler aus dem Handel. Und auch am letzten Handelstag der verkürzten Karwoche wird der DAX freundlich erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am morgen 0,2 Prozent höher auf 18.521 Zähler.Am Karfreitag und Ostermontag findet in Deutschland feiertagsbedingt kein Handel statt. Die US-Börsen starten hingegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...