Immer höher, immer weiter. Der deutsche Leitindex hat auch am Mittwoch seinen Rekordlauf fortgeführt und erstmals in seiner Geschichte die Marke von 18.500 überschritten. Vor dem langen Wochenende könnte es am Donnerstag etwas ruhiger zugehen. Ähnlich verhält es sich an der Nachrichtenfront, an der Analystenkommentare dominieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...