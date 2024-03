FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag der verkürzten Karwoche bleibt der Dax in der Nähe seines Rekordhochs. In der ersten Handelsstunde gewann er 0,15 Prozent auf 18 505,08 Punkte. Die vergangenen sieben Handelstage hatte er jeweils im Plus geschlossen. Seine Bestmarke vom Vortag steht bei 18 511 Punkten.

Für den Monat März zeichnet sich aktuell ein Gewinn von 4,7 Prozent ab, für das erste Quartal sogar ein Plus von 10,5 Prozent. Erwartungen an baldige Zinssenkungen in der Eurozone und in den USA, wo sich zudem die Wirtschaft in robuster Verfassung zeigt, sind die entscheidenden Gründe für steigende Kurse. In den vergangenen Tagen sprangen immer mehr Investoren auf, um die Hausse nicht zu verpassen. Gewinnmitnahmen bislang aus.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Gründonnerstag um 0,13 Prozent auf 27 057,83 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg indes um rund 0,3 Prozent. Am Karfreitag und Ostermontag findet in Deutschland feiertagsbedingt kein Handel statt. Die US-Börsen melden sich schon am Montag wieder aus der Osterpause zurück.

Im Dax lagen am Donnerstag DHL Group auf dem letzten Platz mit einem Abschlag von 1,4 Prozent. Die Deutsche Bank hatte die Kaufempfehlung für die Papiere des Logistikers gestrichen. Als bester Index-Wert erholten sich die Anteilsscheine des Laborzulieferers Sartorius mit plus 2,4 Prozent weiter von ihrer Vortagesschwäche.

Aus dem MDax gab es Zahlen von Jungheinrich . Der Gabelstapler-Hersteller blickt nach einem starken Jahr in der Tendenz optimistischer auf 2024 als von Analysten erwartet. Die Aktien gewannen nach stärkeren Schwankungen zuletzt 1,4 Prozent.

Kurseinbußen von mehr als zehn Prozent verbuchten im SDax der kleineren Werte die Papiere von Energiekontor . Der Wind- und Solarpark-Betreiber erwartet nach einem Rekordjahr sinkende Ergebnisse für 2024. Auch der Ausblick des Diagnostikspezialisten Stratec kam nicht gut an, die Aktien verloren 8,7 Prozent./ajx/jha/

DE0005552004, DE0005313506, DE0006219934, DE000STRA555, DE0007165631, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, EU0009658145