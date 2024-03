© Foto: picture alliance / Sipa USA | John Lamparski



Derzeit schraube die Wall Street die Erwartungen für die Absatzzahlen von Tesla des ersten Quartals immer weiter zurück. Laut Morgan Stanley könnte die Partnerschaft zwischen Tesla CATL allerdings ein Gamechanger sein.Wie Anfang der Woche berichtet wurde, arbeiten Tesla und CATL (Contemporary Amperex Technology) gemeinsam an einer Schnellladebatterie in Nevada. Obwohl CATL aufgrund geopolitischer Spannungen vom direkten Verkauf auf dem US-Markt ausgeschlossen ist, beliefert das Unternehmen Autohersteller, indem es seine Technologie an Partner lizenziert. Wenn eine Partnerschaft zustande kommt, könnte dieses "Batterie-Power-Paar" den US-EV-Markt wieder aufladen, schrieb Morgan Stanleys …