NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 210 Franken belassen. Branchendaten aus den USA zur jüngsten Umsatzentwicklung deuteten für Roche auf ein Umsatzplus im US-Pharmageschäft von 8,5 Prozent im ersten Quartal hin, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sehe sich dadurch in seinen Schätzungen für den schweizerischen Pharmakonzern bestätigt./bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2024 / 22:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken