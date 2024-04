Quartalssaison - Tesla vor BYD, trotz schwacher Zahlen

Werbung







Die Quartalszahlen des amerikanischen Autobauers Tesla konnten nicht überzeugen. Der Aktienkurs eröffnete damit rund 6 Prozent im Minus. Dennoch reichten die Ergebnisse aus, um sich gegenüber dem chinesischen Autobauers BYD im Rennen um die Poleposition im Segment der Elektrofahrzeuge durchzusetzen.



Wie der chinesische Autohersteller BYD am Montagabend bekannt gab, musste dieser einen Rückgang in den Verkaufszahlen verzeichnen. Im Vergleich zum vierten Quartal 2023 konnte BYD nicht an das Rekordvolumen anknüpfen und verzeichnete einen Absatzrückgang von rund 43 Prozent. In Q4 wurden somit nur rund 300.000 Fahrzeuge abgesetzt. Von dieser Entwicklung profitiert insbesondere der US-Rivale Tesla, welcher laut dem kürzlich veröffentlichten Quartalsbericht gut 387.000 Fahrzeuge absetzten konnte. Trotz der erneut erreichten Poleposition, kann der amerikanische Elektroautopionier den erwarteten Absatz von 449.000 Fahrzeugen nicht erreichen. Im vergangenen Jahr lag BYDs Erfolg besonders an dem Markt im Heimatland China, wodurch BYD Kontrahenten wie Volkswagen als Marktführer im Punkto Gesamtabsatz verdrängte. Das angestrebte Ziel des chinesischen Autoherstellers ist ein Absatzwachstum von 20 Prozent auf rund 3,6 Millionen.













