Uran-Boom läuft…: Geldverdienen mit Uran-Aktien! Irre Investment-Chance Dank grüner Stromnachfrage!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Welt hat endlich erkannt, dass die Zukunft grün und nuklear werden muss, um die Klimaziele zu erreichen. Infolgedessen werden die Uranpreise neue Höchststände erreichen! Investoren sollten diese Chance nutzen, durch eine Investition in ausgesuchte Uran-Aktien wie Cosa Resources (WKN: A3DJYJ), die noch viel zu günstig bewertet ist.

Uran-Boom ist da - ausgelöst durch viele neue Kernkraftwerke!

Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, in eine Energiequelle zu investieren, die gerade einmal 10 % der weltweiten Stromproduktion ausmacht aber weiterhin unaufhaltsam wächst. Genau diese Chance bekommen Sie mit Cosa Resources (WKN: A3DJYJ). Mit Stand Januar 2023 sind nämlich weltweit 439 Kernkraftwerke in Betrieb und mehr als 50 werden gerade gebaut. Aber das ist noch längst nicht alles! Über 100 neue Atomkraftwerke sind bereits in der Planungsphase, während sich andrerseits mehr als 300 in Machbarkeitsstudien und Entscheidungsprozessen befinden. Da ist es nur logisch, dass die Uranpreise weiter steigen müssen.

Höchster Uranpreis seit 16 Jahren - Der SUPERZYKLUS läuft!

Der Stand vor Kurzem noch bei rund 106,- US-Dollar pro Pfund Uran! Und das ist erst ein kleiner Anfang!Nach dem atemberaubenden "run" der vergangenen Monate muss ein solch rasanter Kursanstieg mal verdaut werden, bzw. auskonsolidiert werden, was gerade passiert. Diese Korrektur scheint sich charttechnisch bereits seinem Ende zu neigen und den Weg zu neuen Höhen ebnen.

Quelle Tradingeconomics.com & JS Research GmbH

Nach mehr als einem Jahrzehnt fristen im Schattendasein deutet jetzt alles auf den Anfang eines neuen Superzyklus hin. Und die Vergangenheit zeigt, dass die Uran-Bullenmärkte mit die gewaltigsten an der Börse sind. Das bedeutet eine nur absolut seltene Chance für Investoren, die in Uran-Unternehmen investieren wollen!

Beste Rendite-Chancen mit Uran-Aktien!

Während sich die Finanzmärkte weltweit in Unsicherheit verlieren, bleibt der Nuklearmarkt auffällig stabil und stark. Die Kernenergie und die meisten Unternehmen in diesem Sektor trotzen den makroökonomischen Trends und versprechen enorme Gewinnmöglichkeiten.

Es war bisher nur sehr selten so einfach wie jetzt Geld zu verdienen, und von einer grünen und strahlenden Zukunft zu profitieren. Steigen Sie in diesen Uran-Boom ein und sichern Sie sich am besten noch heute Ihre vielleicht einmalige Chance auf finanzielle Freiheit, durch das noch absolut unterbewertete Unternehmen Cosa Resources (WKN: A3DJYJ)! Völlig unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit tütete dieses Ausnahme-Unternehmen jüngst erst wieder einen TOP-Deal ein!

Mit "Titan' den nächsten Trumpf im globalen Uran-"Hotspot'!

Cosa Resources (WKN: A3DJYJ) - der "Early Stage'-Superstar aus dem Norden Saskatchewans, der auf der Jagd nach Uran ist, bleibt weiter auf der Überholspur! Mit einem Portfolio von etwa 200.000 Hektar über mehrere Projekte in der Region des "Athabasca-Beckens', die alle noch unterexploriert sind, bietet Cosa Resources ein spannendes Terrain für Investoren!

Das preisgekrönte Managementteam von Cosa (WKN: A3DJYJ) verfügt über eine lange Erfolgsbilanz in Saskatchewan und hat sich bereits einen Namen gemacht. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Cosa-Teams sogar mit dem "AME Colin Spence Award' ausgezeichnet, welcher ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung des "Hurricane'-Deposits von IsoEnergy würdigt. An der Entdeckung des "Hurricane'-Projekts hatten Cosa-Leute wichtige Rollen inne, wie auch bei der Entdeckung des "Gryphon'-Deposits von Denison Mines und der "Gemini'-Zone von 92 Energy. Zudem spielten Cosa-Verantwortliche Schlüsselrollen bei der Gründung von NexGen und IsoEnergy!

Bis jetzt lag Cosas' Hauptfokus auf den ersten Bohrungen seines "Ursa'-Projekts, das eine Streichlänge von mehr als 60 km an der "Cable Bay Shear'-Zone umfasst, einem regionalen strukturellen Korridor mit bekannten Mineralisierungen und nur wenigen historischen Bohrungen.

Quelle: Cosa Resources

Hierbei könnte es sich um den letzten verbleibenden östlichen "Athabasca'-Korridor handeln, der bishernoch keine bedeutende Entdeckung hervorgebracht hat, aufgrund der fehlenden Erkundungsarbeiten. Aber das will Cosa schnellstmöglich ändern! Moderne Geophysik, die letztes Jahr von Cosa durchgeführt wurde, identifizierte gleich mehrere prioritäre Zielgebiete, die durch leitfähige Grundgesteinsstratigraphie unter oder neben breiten Zonen inferierter Sandsteinveränderung charakterisiert sind - eine Umgebung, die für die meisten östlichen "Athabasca'-Uranablagerungen typisch ist.

Der Hauptfokus von Cosa Resources (WKN: A3DJYJ) liegt auf den ersten "Ursa'-Bohrungen entlang des regionalen strukturellen Korridors mit bekannten Mineralisierungen, die aber noch so gut wie nicht bebohrt wurden. Deshalb ist davon auszugehen, dass es sich hier um den letzten verbleibenden östlichen "Athabasca'-Korridor handelt, der noch keine bedeutende Entdeckung hervorgebracht hat.

Mit "Titan' weitere 9.333 Hektar hinzugefügt!

Mit der Akquisition von insgesamt acht Mineralkonzessionen über beeindruckende 9.333 Hektar geht jetzt auch noch das vielversprechende Uran-Projekt "Titan' an Cosa Resources (WKN: A3DJYJ) über. Ein deal der noch immer im "Athabasca-Becken' nachhallt! Dieser Kauf stellt für den kanadischen "Early-Stage'-Durchstarter ein erweitertes Entree in den hochgradigen "Larocque Lake'-Trend dar. Der wiederum befindet sich inmitten des "Athabasca-Beckens', wo die weltweit höchsten U3O8-Gehalte erreicht werden. Derzeit ist das "Athabasca-Becken' Lieferant von rund 20 % des global gebrauchten Urans und wo in den letzten 90 Jahren weit über 2 Milliarden Pfund U3O8 entdeckt wurden.

Kurz gesagt, hat Cosa mit dem Erwerb des "Titan'-Projekts den nächsten Uran-Trumpf in sein "Power-Portfolio' gepackt und damit ganz nebenbei sein prosperierendes "Orion'-Projekt auf satte 18.332 Hektar verdoppelt!

Quelle: Cosa Resources

Für diesen genialen Deal legt Cosa Resources (WKN: A3DJYJ) lediglich 10.000,- CAD in cash auf den Verkäufer-Tisch von CanAlaska Uranium Ltd. und packt zudem 300.000 eigene Stammaktien drauf.

Elf "Claims' in grandios-hochgradiger Nachbarschaft!

Mit der Akquisition von "Titan' erstreckt sich Cosa Resources (WKN: A3DJYJ) sein "Orion'-Projekt nun über insgesamt elf großartige "Claims', die zudem von gehaltvollen Nachbarn umgeben sind. Eines der Uran-Schwergewichte ist zweifelsohne IsoEnergys "Larocque East'-Flaggschiff-Projekt mit der Mega- Lagerstätte"Hurricane'. Diese weist mit "angezeigten'-Ressourcen von sagenhaften 48,6 Mio. Pfund mit 34,5 % U3O8und "abgeleiteten'-Ressourcen von 2,7 Mio. Pfund mit 2,2 % U3O8 die höchste "angezeigte'-Uranressource der Welt auf. In genau diesem Hochgradigen Gebiet des "Larocque Lake'-Trends und anderen bedeutender Uranvorkommen vereinnahmt "Orion' nun 22 Kilometer des "Larocque Lake'-Trends!

Quelle: Cosa Resources

Zudem liegt die von Cameco betriebene "Cigar Lake'-Mine nur einen "U3O8-Wurf" weit von "Orion' entfernt."Cigar Lake' ist, nebenbei bemerkt, die hochgradigste Uranmine der Welt und hat seit ihrer Inbetriebnahme vor ziemlich genau zehn Jahren sensationelle 105 Millionen Pfund U3O8 produziert.

Allerseits "1A'-Aussichten!

Cosa Resources (WKN: A3DJYJ) seine Interpretation, dass der höchstgradige "Cigar-Lake'-Trend den nicht weniger hochgradigen "Larocque Lake'-Trend innerhalb des "Orion'-Projekt durschneidet, lässt auf künftige fette Volltreffer hoffen. Schließlich beherbergt der "Cigar-Lake'-Trend nicht nur die Mega-Uran-Mine "Cigar Lake', sondern eben auch die Uran-Zone "Tucker Lake' östlich von "Orion'. Bei "Tucker Lake' wiederum förderte Bohrloch CLC5-11 erstklassige 5,7 % U3O8 über 4,5 m zutage.

Um "Orions' erweitertes Potenzial noch genauer beziffern zu können, kann Cosa zusätzlich auf historische geophysikalische Vermessungen zurückgreifen, unter anderem auf "ZTEM', ein modernes luftgestütztes Vermessungssystem, mit dem sich elektromagnetische Leiter in der Tiefe des Grundgebirges kartieren lassen. Entsprechend könnten die Interpretation und die 3D-Inversion dieses historischen Datensatzes Cosas nächste Schritte sein, um die bodengestützte Weiterverfolgung gezielt anzugehen.

Auch der Blick in den Westen von "Orion' lässt auf großartiges Potenzial schließen. So geben die Ergebnisse der 3D-Inversion der "MobileMT'-Untersuchung aus dem vergangenen Jahr vielversprechende Hinweise auf eine markante, kilometerlange Zone mit Leitfähigkeit im Sandstein über elektromagnetische Grundleiter. Das wiederum ist eine starke geophysikalische Signatur, die mit den hochgradigen Uranlagerstätten im "Athabasca-Becken' übereinstimmt. Folgerichtig steht dieses Zielgebiet auch in diesem Jahr im Fokus von Cosa Resources (WKN: A3DJYJ) seinen Arbeiten auf "Orion'.

Millionen-Spritze für Cosa Resources! Neues Geld, neue Möglichkeiten!

Cosa Resources (WKN: A3DJYJ) hat den Jackpot geknackt! Mit einer "in Stein gemeißelten" Vereinbarung mit den Finanzprofis von Haywood Securities sichert sich Cosa eine saftige Finanzierung in Höhe von 5 Millionen CAD! Diese heiße Nachricht schürt natürlich das Feuer des Optimismus! Denn es wird viel Geld in die Hand genommen, um die Grenzen des Möglichen zu erkunden!

Die gewaltige Transaktion wird von einer Gruppe ausgewählter "Underwriter' orchestriert, die bereit sind, 2.128.000 Einheiten zum Schnäppchenpreis von 0,47 CAD pro Stück an Investoren zu bringen. Weitere 5.603.000 Einheiten, allerdings steuerbegünstigte Aktien, werden zu einem Preis von 0,714 CAD pro Stück angeboten, an denen ebenfalls je Einheit ein halber Warrant "angehängt" ist.

Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Cosa Resources (WKN: A3DJYJ)-Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,67 CAD innerhalb der kommenden 24 Monate nach Abschluss der Platzierung. Durch eine Beschleunigte Zuteilung kann die zwei-Jahres-Frist sogar verkürzt werden, nämlich wenn der Schlusskurs der Cosa-Aktien an der TSX Venture Exchange für zehn aufeinanderfolgende Handelstage höher als 1,20 CAD notiert. Eine "Win-Win'-Situation also für die Investoren, die auf den nächsten Raketenstart warten! Denn jede Einheit, die gekauft wird, ebnet den Weg zu zusätzlichen Aktien.

Zudem hat das Unternehmen einen "Afterburner' gezündet und den "Underwritern' eine "Over-Allotment-Option' gewährt, die den Kauf von bis zu 15 % zusätzlichen Einheiten ermöglicht. Mit diesem eingeworbenen Geld werden die Tore der Erkundung weit aufgestoßen!

Cosa Resources (WKN: A3DJYJ) wird mit seinem Cashbestand von dann etwa 10 Mio. CAD seine Projekte im "Uran-Königreich-Athabasca-Becken' nach Schätzen durchkämmen und dabei neue Horizonte erschließen! Der Countdown läuft - die Transaktion wird voraussichtlich um den 5. März 2024 abgeschlossen sein. Es ist also an der Zeit, an Bord zu kommen, denn Cosa Resources (WKN: A3DJYJ) steht kurz davor, die Uran-Welt im Sturm zu erobern und sich als einer der unbestrittenen Champions im "Athabasca-Becken' zu etablieren!

https://www.youtube.com/watch?v=621uvWAKX8I

Fazit: Exploration und Konsolidierung als Koordinate für weiteren großartigen Wachstumskurs!

Cosa Resources (WKN: A3DJYJ) seine Akquisition von "Titan' stellt einen weiteren konsequenten Schritt in Richtung des weiteren Wachstums dar. Mit der nun doppelten Ausdehnung von "Orion' hat das Unternehmen sein Portfolio an bisher unerforschten, vielversprechenden Projekten weiter verstärkt - immer mit dem Fokus auf "Claims', die sehr aussichtsreiche strukturelle Urankorridore wie den hochgradigen "Cigar Lake'- und den "Larocque Lake'-Trend abdecken. Nun richtet sich die Konzentration des "Early-Stage'-Senkrechtstarters neben "Ursa' darauf, "Orion' zur Bohrbereitschaft voranzutreiben.

Parallel dazu wird daran gearbeitet, das Portfolio durch kosteneffiziente Akquisitionen neuer Projekte gezielt weiterzuentwickeln und zu erweitern sowie das enorme Aufwärtspotenzial durch mögliche Neuentdeckungen von Weltklasse-Lagerstätten im "Athabasca-Becken' nachhaltig zu steigern, ohne dabei den Uran-Bullenmarkt aus dem Blick zu verlieren! Genau so sehen unserer Meinung nach Sieger aus!

Am 02. Mai 2020 legten wir unseren Lesern die Aktie von IsoEnergy zu einem Preis von um die 0,75 CAD ans Herz. Im Hoch notierte die Aktie bereits bei über 5,25 CAD! Das heißt, Investoren, die dem Management und dem Uranmarkt vertraut haben, konnten ihr Geld versechfachen! Mit etwas Geduld trauen wir Cosa Resources (WKN: A3DJYJ) eine ähnliche Performance zu.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Cosa Resources, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Cosa Resources, Intro-Bild: stock.adobe.com

Enthaltene Werte: CA22113C1014