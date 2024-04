EQS-Ad-hoc: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

ALBIS Leasing AG: Vorläufiges Konzernergebnis 2023 nach IFRS übertrifft Prognoserahmen aufgrund eines Einmaleffektes



03.04.2024 / 08:51 CET/CEST

Hamburg, 03. April 2024. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940), wird nach gestern gewonnenen und heute bestätigten Erkenntnissen aus der Konzernabschlusserstellung mit einem Konzernergebnis nach IFRS von € 4,4 Mio. vor Steuern auf Basis vorläufiger Zahlen ihren im Juni 2023 angepassten Prognoserahmen für das Geschäftsjahr 2023 (€ 2,8 bis 4,0 Mio.) aufgrund eines Einmaleffektes übertreffen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach HGB bleibt von diesen Effekten unberührt und wird weiterhin voraussichtlich € 3,9 Mio. betragen.



Ursächlich für die Anpassung ist im Wesentlichen ein positiver Einmaleffekt aus der Rückführung eines Refinanzierungsengagements in Höhe von € 0,6 Mio.



Darüber hinaus wirken sich im Konzernergebnis nach IFRS des abgelaufenen Geschäftsjahres alle Effekte aus, die ebenso im Ergebnis nach HGB zum Tragen kommen: Die Steigerung der operativen Erträge insbesondere aus der positiven Margenentwicklung und eine stabile Kostenbasis.



Ergänzend wurden zur konservativen Risikovorsorge bei weiterhin stabiler Risikolage im Portfolio Post Model Adjustments vorgenommen, um auch Novel Risks bzw. Risiken aus der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage hinreichend zu berücksichtigen.





Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de



