coinIX gab die Realisierung von stillen Reserven in Höhe von EUR 5,1 Mio. im GJ24 durch die Übertragung von liquiden Kryptowährungsbeständen in den Spezialfonds coinIX COINVEST SCI1 bekannt. Die operativen Auswirkungen bleiben minimal, da weiterhin dasselbe erfahrene Team die Anlageentscheidungen trifft. Die Transparenz wird durch die regelmäßige Veröffentlichung der Anteilswerte erhöht. mwb researchs Analysten gehen davon aus, dass die Managementgebühren des Spezialfonds denen von coinIX entsprechen werden, so dass sich auf der Kostenseite keine Änderungen ergeben, jedoch zusätzliche Ertragsmöglichkeiten durch die Beteiligung weiterer Investoren. Unabhängig davon hat ein Token-Projekt von coinIX, peaq, eine erfolgreiche Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von USD 15 Mio. bekannt gegeben. Dies stimmt mwb research zuversichtlich für das Wertpotenzial des noch nicht gehandelten Tokens. mwb research bestätigt die Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von EUR 4,00, welches die Steuerzahlung auf die Gewinnrealisierung berücksichtigt. coinIX bleibt die erste Wahl für Investoren, die exklusiven Zugang zu einem diversifizierten Blockchain-Portfolio suchen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/coinIX%20GmbH%20&%20Co%20KGaA





Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken