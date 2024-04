Cancom veröffentlichte seine endgültigen Zahlen für das GJ23, die mit den vorläufigen Zahlen übereinstimmten. Das GJ23 zeigte ein gemischtes Bild, aber der Ausblick für das Jahr '24 ist bestätigend. Für das GJ24 strebt Cancom einen Umsatz in der Größenordnung von 1,75-2,0 Mrd. EUR und ein EBITDA von 130-155 Mio. EUR an. Da die Schätzungen von mwb research am unteren Ende der neuen Prognose liegen, glauben die Analysten von mwb research, dass Cancom im zweiten Halbjahr '24, in dem eine allmähliche Erholung erwartet wird, für eine positive Überraschung sorgen könnte. Cancom wird am 9. April an der von mwb research veranstalteten Small Cap Select Conference (virtuelle Meetings) teilnehmen. Interessierte Investoren und Aktionäre können sich unter https://research-hub.de/events anmelden. Nach Ansicht der Analysten von mwb research sind die mittel- und langfristigen Aussichten von Cancom voll intakt, und eine Verbesserung der Nachfrage aus dem Mittelstand bietet Aufwärtspotenzial für die Schätzungen von mwb research. Unter Berücksichtigung der endgültigen Zahlen und des Ausblicks heben die Experten ihre Prognosen leicht an und kommen zu einem neuen Kursziel von 31,00 EUR (alt: 29,00 EUR). KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cancom%20SE





