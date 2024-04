Neue Anleihe aus dem Health-Sektor - die österreichische Biogena GmbH & Co. KG hat eine fünfjährige Anleihe 2024/29 (ISIN: AT0000A3BYL9) mit einem Volumen von bis zu 6 Mio. Euro frisch aufgelegt. Die erste Unternehmensanleihe der Salzburger wird dabei jährlich mit 7,50% verzinst (Auszahlung jährlich am 01.07.). Im Zeitraum vom 04. April bis 04. Juni 2024 kann der Minibond von Anlegern aus Deutschland und Österreich ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro über die Emittentin gezeichnet werden. Die Laufzeit der Anleihe endet am ...

