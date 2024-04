Anleger wissen, dass der Lauf der Aktienkurse im Laufe der Zeit von großer Bedeutung sein kann. Besonders bei einer langfristigen Anlagestrategie kommen Faktoren wie die Angst, etwas zu verpassen - bekannt als FOMO - ins Spiel. Dies erscheint gerade bei Technologiegiganten und beliebten Aktien aus dem Konsumbereich relevant. Wäre vor zehn Jahren in die Cintas Corporation investiert worden, würde sich das Engagement heute als sehr profitabel erweisen. Das Unternehmen, das seinen Sitz in Cincinnati, OH, hat und seit 1968 besteht, bietet spezialisierte Dienstleistungen für Unternehmen aller Art in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika an. Es entwirft und produziert unter anderem Uniformen und bietet Dienstleistungen wie Matten- und Handtuchservice, Erste-Hilfe-Produkte und Werbemittel an. Die Einnahmen werden hauptsächlich unter den [...]

