Der DAX befindet sich in einer schwierigen Woche. Das hat der Handelstag gestern deutlich gezeigt. Der DAX gab rund 1,3 Prozent ab. Heute deutet sich vorbörslich ein kleines Plus an. Entscheidend dürfte aber die Veröffentlichg der US-Verbraucherpreise werden. Bei den Einzelwerten geht es heute um Moderna, ...