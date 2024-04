FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anfangs noch optimistischen Anleger haben am Mittwoch nach US-Inflationsdaten das Nachsehen gehabt. Die Teuerung in den USA fiel etwas höher aus als gedacht. Erwartungen an bald sinkende Zinsen bekamen damit abermals einen Dämpfer.

Der Leitindex Dax gab seine Gewinne ab. Er notierte zuletzt mit minus 0,13 Prozent auf 18 052,93 Zähler unter der 21-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurzfristigen Trend gibt und derzeit bei 18 151 Punkten verläuft. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es um 0,17 Prozent auf 26 947,33 Zähler runter. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, sank um 0,3 Prozent.

MTU lagen im Dax auf dem letzten Platz mit minus 2,4 Prozent. Mit Blick auf die Zahlen des Triebwerkbauers für das erste Quartal sind Marktteilnehmer skeptisch.

Einige Aktien aus dem Online-Handel waren gefragt: Zalando gewannen im Dax 1,5 Prozent, Delivery Hero im MDax 3,2 Prozent. Auto1 legten im Nebenwerteindex SDax um fünf Prozent zu.

Die Titel des Spezialanlagenbauers Aixtron verloren mehr als vier Prozent, nachdem die Bank Exane BNP Paribas das Votum um zwei Stufen auf "Underperform" gesenkt hatte. Eine Kaufempfehlung von Metzler für Aurubis trieb hingegen die Aktien des Kupferkonzerns um 5,6 Prozent nach oben.

Der Euro sackte nach den Verbraucherpreisen aus den USA ab. Zuletzt kostete er 1,0784 ZS-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0867 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,45 Prozent am Vortag auf 2,40 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,24 Prozent auf 125,18 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,39 Prozent auf 132,02 Zähler./ajx/stk

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---



DE000A0D9PT0, DE0006766504, DE0008469008, DE0008467416, DE0008469107, DE0009653386, EU0009652759, EU0009658145, DE0009652644, DE000ZAL1111, DE000A2E4K43, DE000A0WMPJ6, DE000A2LQ884